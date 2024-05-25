Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İran Trabzon Başkonsolosluğunu ziyaret etti

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin vefatı nedeniyle İran Trabzon Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Naser Mohebati'ye taziyelerini iletti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve beraberindekilerin vefatı nedeniyle Başkonsolos Naser Mohebati'ye taziye dileklerini ileten Genç, "Çok üzücü bir kaza. Sizin nezdinizde dost kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ne, İran halkına, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Merhum Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede 1 gün yas ilan edilerek o acıyı beraber hissettiklerinin altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mohebati ise İran halkı olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazadan dolayı çok üzüldük. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Etrafımıza, elimizi kim tutacak diye bakarken beni ailemden sonra ilk siz aradınız. Yüreğimde bir sıcaklık hissettim. Olaydan sonra Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu. Bu bizim için çok değerliydi. Kardeşler zor günlerde hep birbirinin yanında olmalı. Bunu da Türkiye yerine getirdi. Ben Türk milletine bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu olayda gösterdiği hassasiyetten dolayı minnet duyuyorum. Kardeşliğimiz her zaman payidar kalacak."