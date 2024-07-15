Trabzon Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde etkinlik düzenledi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehitlerin anısına düzenlenen etkinlikte sporcular, Ganita'dan Ayasofya Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz kahramanlarını çeşitli etkinliklerle andıklarını, unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

15 Temmuz'un yıl dönümünde gerçekleşen etkinliği anlamlı bulduğunu belirten Genç, "15 Temmuz, tarihimiz, devletimiz, milli irademiz, demokrasimiz ve bağımsızlığımız için çok önemli bir gün. Büyükşehir Belediyemiz olarak 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlik de onlardan bir tanesi." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon'un çocukları, gençleri ve büyükleri için daha sağlıklı ve spor dolu bir yaşam arzuladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TULAŞ bünyesindeki 90 bisikletin yanına 50 yetişkin ve 20 çocuk bisikleti daha ekledik. Ayasofya ve Ganita arasındaki bisiklet yolumuzun yanında, ay sonunda Yalıncak'ta da bisiklet sürüş güzergahı açacağız. Gelecek yıl ise Akçaabat'ta da bu hizmeti başlatıp kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."