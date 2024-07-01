Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları ile kadınlara eğitim veriyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları ile kadınlara eğitim veriyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları, kadınlara 14 farklı branşta eğitim imkanı sunuyor. Bu kurslarla kadınların mesleki yetenekleri geliştirilerek aktif üreticilere dönüşmeleri ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlanması hedefleniyor. Kurslarda tığ örücülüğü, resim, tezhip, çinicilik, kadın giysi hazırlama, el nakışları, hediyelik eşya hazırlama, hasır örücülüğü, sepet örücülüğü, ipek halı dokuma, keşan dokuma, yöresel kıyafet tasarımı ve dikimi ile gümüş kazaziye alanlarında eğitimler veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kursların kadınların istihdamına katkı sağladığını ve mesleklerin geleceğe aktarıldığını vurguladı.

01.07.2024 16:31
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları, kadınlara 14 branşta eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mesleki yetenekleri geliştirilen kadınları aktif üreticilere dönüştürmeyi ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmayı hedefleyen projeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Ayasofya El Sanatları Merkez Kurslarında, tığ örücülüğü, resim, tezhip, mısır püskülünden ev ürünleri yapımı, çinicilik, kadın giysi hazırlama, geleneksel el nakışları, hediyelik eşya hazırlama, hasır örücülüğü, sepet örücülüğü, ipek halı dokuma, keşan dokuma, yöresel kıyafet tasarımı ve dikimi ile gümüş kazaziye alanında eğitimler veriliyor.

Merkezde, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 14 branşta, 17 usta öğreticiyle 310 kursiyere eğitim verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurslarla kadınların istihdamına katkı sunulduğunu ve mesleklerin geleceğe aktarıldığını belirtti.

Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları'nda çok sayıda kursiyerin eğitim gördüğüne işaret eden Genç, "Çok sayıda kursumuzda eğitim faaliyetlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek. Biz bu kurslarımızı çok önemsiyoruz. Hem vatandaşlarımız meslek öğreniyor hem de baktığımızda bu meslekler gelecek kuşaklara aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya El Sanatları Merkez Kursları ile kadınlara eğitim veriyor - Son Dakika

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