Trabzon Büyükşehir Belediyesi Dilencilere Operasyonlarını Artırıyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonlarını artırdığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan 20 dilenci için işlem başlatıldığı belirtildi.

Ortahisar ilçesinin mahallelerinde vatandaşlara ve turistlere rahatsızlık veren dilencilere yönelik geniş kapsamlı uygulama gerçekleştiren ekiplerin şahısları İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Duyguları istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan dilenciler, özellikle vatandaşlarımızın ve turistlerin yoğun olduğu havaalanı, sahil kesimi, meydanlar ve hastane önleri gibi yerleri seçiyorlar. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve turistlerin tatillerini rahatça yapabilmeleri için bu şahısların üzerine kararlılıkla gidiyor. Vatandaşlarımızın şahıslara para vermemesini rica ediyoruz. Sizlerin duyarlılığı ile bizim çalışmalarımız daha etkili olacaktır. Şikayetlerinizi Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi Alo 153 çözüm merkezi hattından 7 gün 24 saat bizlere iletebilirsiniz."