Trabzon\'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı

Trabzon'da aralarında 4 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'ninde olduğu 13 kişi, yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği ve Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezince kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, aralarında 4 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.E, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma ve kasten yaralama" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin de olduğu 13 firarinin yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği ifade edildi.
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