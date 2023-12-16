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Trabzon'da 49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da 49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, 112 sanatçının 112 eseri sergilendi. Sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trabzon\'da 49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi Açıldı
16.12.2023 - 15:03,
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Trabzon'da, "49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde dün akşam açılışı gerçekleştirilen sergide, 112 sanatçıya ait 112 eser yer aldı.

Ressam Yüksel Baydar, serginin çok önemli bir sanat mirası olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Baydar, çok önemli sanatçıların eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Ülkemizde 49 yıldır devam eden tek sanat sergisidir. Her sene bir sergimiz olur, Trabzon'da yaşayan sanatçılar katılır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılına denk geldiği için seçici kurulun kararıyla, sergiye katılan herkesin resimleri kabul edilip sergilendi." dedi.

Sergi, 30 Aralık'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Plastik, Trabzon, Son Dakika

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