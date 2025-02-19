Trabzon'da 716 Mahalle Yolu İçin Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da 716 Mahalle Yolu İçin Karla Mücadele Devam Ediyor

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Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 716 mahalle yolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hazırlıkların tamamlandığını ve kapalı yol bulunmadığını belirtti.

19.02.2025 21:14  Güncelleme: 21:21
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Trabzon'un 716 mahalle yolunu açık tutmak için hazır bekliyorlar

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

TRABZON - Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediye ekipleri 716 mahalle yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hazırlıklarını tamamlayan ve 18 ilçede hazır bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açıyor. 716 mahalle yolunu açık tutmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mesai arkadaşlarına baklava ikram etti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Genç, yaptığı açıklamada, kapalı mahalle yolunun bulunmadığını belirterek, "Meteoroloji'den aldığımız bilgiler doğrultusunda tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yoğun kar yağışının beklenmesi sebebiyle mevcut olan hazırlığımızı güncelledik. Kar yağışının normal hayatı olumsuz etkilememesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün ve yarın şiddetli şekilde kar yağışının olacağını bekliyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. 103 makine aracımız ile birlikte sahadayız. Şuan 716 mahallemizde kapalı yolumuz yok. Bu gece daha fazla kar yağışı bekliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütün mahallelerimizin yollarını bir an önce açmak ve açık tutmak için teyakkuz halinde olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 716 Mahalle Yolu İçin Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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