Trabzon'da akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi

Trabzon\'da akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi

Trabzon'da, akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi.

16.02.2024 19:12
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Trabzon'da, akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Tıp Fakültesi Trabzon Kanuni Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ile Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 2023-2024 Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edildi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, törende yaptığı konuşmada, SBÜ'de görevli personelin hayatında KTÜ'nün öneminin büyük olduğunu belirterek, "Gencecik çocuklar olarak buraya ihtisasa geldik eşimle beraber, çocuklarım Trabzon doğumlu. Biz kendimizi Trabzon'da Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Trabzon'un sokaklarında bulduk." dedi.

SBÜ'nün kuruluşunun bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çeken Aydın, SBÜ öğrencilerinin köklü bir geçmişi olan KTÜ Tıp Fakültesinin sağlık, eğitim ve altyapısından faydalandığını ifade etti.

Aydın, sağlık çalışanı yetiştirme adına hizmet kaynağı ürettiklerinin altını çizerek, kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise Kovid-19 döneminde Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar güçlü altyapıya sahip olduğunun görüldüğünü, bu noktada da üniversitelere büyük görevler düştüğünü aktardı.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta ve SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Aksoy'un da konuşma yaptığı törende, fakülteyi dereceyle kazanan ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi.

Protokol üyelerince akademik yükselme ve belge almaya hak kazanan 46 kişiye belge verildi, 9 kişiye de cübbe giydirildi.

Kaynak: AA

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