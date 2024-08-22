2 KİŞİ TUTUKLAMA
Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe vermek suçundan yakalanan Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?