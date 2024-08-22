Trabzon'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldürüp evi ateşe verdi - Son Dakika
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Trabzon'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldürüp evi ateşe verdi

Trabzon\'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldürüp evi ateşe verdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak öldürüldü ve evleri ateşe verildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

22.08.2024 13:50
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TRABZON'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda, dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİLER

Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. arasında çıkan kavgada suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından şüphelilerin, evi ateşe verdiği tespit edildi.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler M.A., A.A. ve M.A., geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle, ilçe adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden eli sargılı olan A.A.'nın yüzünü kapatarak gizlemeye çalıştığı dikkati çekti.

Kaynak: DHA

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