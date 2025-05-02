Trabzon'da "Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü" imzalandı - Son Dakika
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Trabzon'da "Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü" imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği arasında "Ortak Hizmet Projesi" kapsamında "Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü" imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.

02.05.2025 17:53
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği arasında "Ortak Hizmet Projesi" kapsamında "Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü" imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'un yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Giresun arıcılarının da faydalanacağı arı yemi makinesinin açılışı yapıldı.

Arıcılar Birliği Paketleme Tesisi'nde düzenlenen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin yöre ekonomisi, vatandaşların hayatı ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğunun farkına varılması gerektiğini belirtti.

Görevi devraldıktan sonra Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlatan Genç, "Bununla ilgili meclis kararımızı aldık ve protokollerimizi imzaladık. Şimdi de bir iş birliği protokolümüzle bu işi sürdürülebilir kılmak durumundayız. Çünkü ne kadar üretilsek o kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanların ve bakanlıkların üretimi desteklediğini belirterek, "Bizler de yerel yönetimler olarak bu işe sahip çıkmamız lazım. Şu anda ülkemizde 95 bin ton bal üretiliyor. Bizim şehrimizde 2 bin 250 ton bal üretiliyor, 95 bin tonu, 81'e böldüğümüz zaman Trabzon'un normalde 1200 ton üretmesi lazım. Tam iki katını üretiyoruz. Dolayısıyla bu işe sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde 1477 kayıtlı, 600 civarında da yedek üyenin olduğunu, Trabzon ve Karadeniz Bölgesi olarak bu işe sahip çıkılması gerektiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"İklim koşulları nedeniyle arılarımızın bu ara dönemlerde iyi beslenmesi lazım. Güçlü olması lazım. O nedenle bu yem makinemiz önemli bir ihtiyacı da karşılayacaktır. Bundan dolayı mutluyuz, iyi ki bunu yapabildik. Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Giresun arıcıları da buradan yararlanacak, bölgemize de faydalı olacak."

Konuşmaların ardından Genç ve Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy protokolü imzaladı.

Törene, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Arı Yemi Makinesi Tahsisi Protokolü' imzalandı - Son Dakika

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