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Trabzon'da Başarılı Gazetecilere Ödül

Trabzon\'da Başarılı Gazetecilere Ödül
23.07.2025 20:31
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Trabzon'da düzenlenen ödül töreninde başarılı gazeteciler ödüllendirildi, Volkan Konak anıldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Bir restoranın bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin basın tarihinde kadim bir geçmişinin olduğunu söyledi.

Şehirde bu alanın daha da güçlü olabilmesi adına gayret içerisinde olduklarını dile getiren Genç, "Ortahisar Belediye Başkanı olduğumuz dönemde geçmişin zengin tarihi birikiminin bir müzede, kurumsal bir hafıza çerçevesinde korunması ve temsil edilmesi gerektiği düşüncesiyle bir Basın Müzesi açmıştık. Basın Müzesi dolayısıyla da geçen yılki merasimde ödüle layık görülmüştük. İnşallah basınımız için de, şehrimiz için de yine nice eserler kazandırırız." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülünün, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine verileceğini hatırlatan Kaya, "Volkan Konak gibi değerli bir sanatçımız adına ödül vermek bana nasip oldu. Volkan'ımız Trabzon'umuzu, türkülerimizi, şehrimizi bütün dünyaya en güzel şekilde tanıtan ve vefatıyla hepimizi yasa boğan müthiş bir sanatçıydı. Onu kelimelerle anlatmak mümkün değil ama anısını, türkülerini ve mücadelesini yaşatıyoruz, yaşatacağız. Volkan'ların yetişmesine de hep birlikte katkı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Törende, "spor fotoğrafı" dalında "Şenol Güneş" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan, plaketini Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk'den aldı.

Törene ayrıca Vali Yardımcısı Ercan Öter, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı.

Yarışmada ödüle layık görülen basın mensupları ve çalışmaları şöyle:

Haber: Emin Saraç (Kuzey Ekspres Gazetesi) - "Yaptılar bir hela başa oldu bela", Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı) - "Altın madeninde linç yığını aşımı"

Televizyon haberi: Selman Kutlu ve Sezgin Kaşıkçı (A Haber) - "Yeşil altının sofralara uzanan yolculuğu"

Televizyon haber görüntüsü: Tolga Şahin ve Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı) - "Trabzon Sahil Güvenlik ekipleri 7/24 görevde"

Dron görüntüsü: Fatih Ayaz (TRT) - "Vartan yaylasında yılın ilk karı"

Spor haberi: İsmail Düzgün (Karadeniz Gazetesi) - "Onun adı sanı şampiyon"

Spor fotoğrafı: Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi) - "Futbolun katilleri", Hasan Taşcan (Anadolu Ajansı) - "Şenol Güneş"

Köşe yazısı: Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres Gazetesi) - "Davasını dünya arenasına taşıyan Trabzonlu şampiyon Necmettin Erbakan Akyüz'ün örnek alınası duruşu"

Televizyon röportajı: Hüseyin Altmış ile kameraman Fatih Ayaz (TRT) - "61 yıldır Mehmetçik Vakfına bağış yapan Ahmet Bayraktar"

Gazete röportajı: Tuğba Öztürk (Karadeniz Gazetesi) - "Kadın mutlu ise çocuk mutlu, çocuk mutlu ise yarınlar umutlu"

Mizanpaj: Ömer Salkı (61 Derece Dergisi) - "Onur Recep Kıvrak eldivenlerini 61 derece için giydi"

Özendirme ödülü: Çağrı Aktaş (61 Saat) - "Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı sonrasında Şenol Güneş'in otobüs içindeki görüntüsü", Ayşenur Batman (Günebakış Gazetesi) - "97 yaşındaki Kore Gazisi Uzun, Cumhuriyet etkinliklerine çağrılmadı"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Başarılı Gazetecilere Ödül - Son Dakika

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