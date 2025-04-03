Trabzon'da Bıçaklı Saldırı! - Son Dakika
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Trabzon'da Bıçaklı Saldırı!

CHP'nin imza kampanyasına bıçaklı saldırı düzenlendi, şüpheli gözaltında. Soruşturma başlatıldı.

03.04.2025 21:29
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(ANKARA)- Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep eden imza kampanyası için kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlenmesine ilişkin Trabzon Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli B.G, güvenlik güçlerimiz tarafından kullandığı bıçakla birlikte anında gözaltına alınmış ve Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır." denildi.

Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talepli imza kampanyası için kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıya ilişkin Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14: 30 sıralarında ilimiz Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir imza kampanyası sırasında, farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, iki taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanına hakaretten üç adet suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanında bulunan kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stand görevlisi kesici alet ile dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli B.G, güvenlik güçlerimiz tarafından kullandığı bıçakla birlikte anında gözaltına alınmış ve Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır.Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Bıçaklı Saldırı! - Son Dakika

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