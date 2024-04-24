Trabzon'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Trabzon\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Uzungöl Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde bulunan boş mezire evinde çıkan yangın, çevredeki çalılıklara sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında mezire evi kullanılamaz hale geldi.

24.04.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, mezire evinde çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçenin Uzungöl Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, yöre halkınca yaylaya çıkmadan önce kısa süreli konaklamalarda kullanılan boş mezire evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın, çevredeki çalılıklara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında mezire evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Çaykara, Trabzon, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 22:02:59. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement