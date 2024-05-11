Trabzon'da Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Trabzon'da Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor

Trabzon\'da Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan çocuk trafik eğitim parkında, geleceğin sürücülerine trafik kurallarını deneyimleme imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde öğrencilere eğitim veriliyor. Parkta bulunan bisiklet ve araç yolu, ilk yardım binası, kule, benzin istasyonu, üst geçit ve mini tünel gibi alanlarda öğrenciler trafik kurallarını öğreniyor. Trabzon Ulaşım AŞ Genel Müdürü Hakan Öztel, parkta bugüne kadar 27 bin 868 anaokulu ve ilkokul öğrencisine eğitim verildiğini belirtti. Öğrenciler, parkta dört tekerlekli araçlara binerek trafik kurallarını uygulama fırsatı buluyor.

11.05.2024 11:43
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Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde 2022'de hizmete açılan çocuk trafik eğitim parkında geleceğin sürücülerine trafik kurallarını deneyimleme imkanı sunuluyor.

Sahil alanında 6 bin 100 metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde öğrencilere eğitim veriliyor.

İl merkezi ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin gruplar halinde geldiği parkta, bisiklet ve araç yolu, ilk yardım binası, kule, benzin istasyonu, üst geçit ve mini tünel, su deposu ile derslikler bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polislerinin trafikteki genel kurallara yönelik bilgi aktardığı öğrenciler, daha sonra parkta dört tekerlekli araçlara binerek parkurda sürüş yapıyor.

Tünel ve hemzemin geçit gibi alanlardan araçla geçişleri sırasında dikkat etmeleri gerekenleri öğrenen çocuklar, 1 saatlik sürüş deneyiminin ardından eğitimlerini tamamlıyor.

Trabzon Ulaşım AŞ (TULAŞ) Genel Müdürü Hakan Öztel, AA muhabirine, 13 Eylül 2022'de hizmete açılan parkta 27 bin 868 anaokulu ve ilkokul öğrencisine eğitim verildiğini söyledi.

Öztel, ayrıca 28 bin çocuğun da parktaki araçlardan bireysel olarak yararlandığını belirterek, "Yine bu süre zarfında yaklaşık 90 bin ebeveyn parkımızı ziyaret etti." dedi.

"Dört dörtlük bir uygulama"

Beşikdüzü ilçesinden 23 öğrenci ile trafik eğitim parkına gelen Merkez İlkokulu öğretmeni Ahmet Kaya, saha ve alan eğitimlerinin çocukların konuyu öğrenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaya, çocuklarda bilginin oluşabilmesi için uygulamanın büyük önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Derste anlattığımız konular sahada da çocukların becerileriyle perçinlenirse çok daha kalıcı duruma dönüşüyor. Biz bunları teorikte video ve animasyon olarak anlattık ama burada araç sürmeleri, kuralları görmeleri çocuklar ve bizim için mutluluk kaynağı. Geleceğimizi bu çocuklara teslim edeceğimiz için onların çok iyi yetişmesi lazım. Şoför adayı olacak öğrenciler kavram olarak buradan bilgileri alıyor. Sıfır bilgi ile direksiyon başına geçmiyor. Bu uygulama, dört dörtlük bir uygulama."

Öğrencilerden Asmin Bostan, trafikte nasıl dikkatli olabileceklerine dair eğitim aldıklarını dile getirerek, "Buraya geldiğimde çok heyecanlandım. Arkadaşlarımızla birlikte araç sürdük ve çok keyifliydi. Birbirimize çarpmamayı, sollama yapmamayı, hızlı gitmemeyi, kırmızı ışıkta durmayı, tren alanında sağa ve sola bakmayı öğrendik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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