Trabzon'da Çöp İddiaları Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da Çöp İddiaları Asılsız Çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Bostancı Mahallesi'ndeki çöp dökme iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

30.09.2024 16:47
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki dolgu alanına çöp döküldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki dolgu alanına kamyonlarla çöp döküldüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre uygulama yapılarak 17 bin 650 metrekarelik alanın park alanı olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan fidanlık sahası, fidan depolama alanı, sera alanı, fidan satış birimi, sosyal tesis alanı, oyun alanı gibi rekreasyon alanlarını içeren Fidanlık Park Projesi'nin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanının çukur bir topografyaya sahip olması nedeniyle burada yapılması düşünülen proje için dolguya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bu alan hafriyat döküm sahası olmayıp proje dolgu alanıdır. Şikayete konu alana 29 Eylül Pazar günü saat 11.00 civarında çöp döküldüğü iddiası gerçek dışıdır. Ancak söz konusu tarih ve saatte alana Pazarkapı çalışma alanından gelen hafriyatın dökümü esnasında hafriyat toprağıyla karışık farklı atıkların olduğunun fark edilmesi üzerine bu döküme müsaade edilmemiş olup döküm derhal durdurularak alandan uzaklaştırılmıştır. Alana çöp dökülmemiştir. İddialar kesinlikle doğru değildir."

Büyükşehir Belediye Başkanlığının da üyesi bulunduğu Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) tarafından Trabzon'da sistematik olarak toplanan evsel katı atıklar ve tıbbi atıkların Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi'nde bulunan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde bertaraf edildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda şikayete konu alana Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından çöp dökülmesi söz konusu değildir. Mevcut durumda sahada devam eden hafriyat çalışmaları, sahaya ait dolgu ve yol genişletme çalışmaları için kot yükseltilmesi amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla mevcut alana hafriyat malzemesi dışında gündem olan çöp gibi atıklar kabul edilmemektedir. Şikayete istinaden 30 Eylül Pazartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca mahallinde yapılan denetimde de alanda iddia edildiği gibi çöp ve benzeri atıkların bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Çöp İddiaları Asılsız Çıktı - Son Dakika

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