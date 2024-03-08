Trabzon'da, " Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve İleriye Yönelik Öneriler" konulu panel yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deprem Haftası kapsamında deprem riskinin farkındalığını artırmak, toplumu bilinçlendirmek ve depremle ilgili alınması gereken önlemlere dikkati çekmek amacıyla KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde panel düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite olarak Türkiye'nin deprem konusunda yaptığı ciddi çalışmalara destek verdiklerini belirtti.
Çuvalcı, akademisyenlerin bu alanda bilgi ve fikir üretmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak üniversitede yetkin hocalar ve araştırma grupları bulunduğunu, AFET Yönetim Enstitüsü için yapılan çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ve YÖK'e başvuru yapıldığı aktardı.
Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy'un yönettiği panelde, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Kahramanmaraş depremleri sonrasında "Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Yeni Yapım Teknolojileri" üzerine sunum yaptı.
Artık yaşanan hasarları konuşmanın ötesine geçerek depremler sonrası neler yapılabileceğine odaklanmak istediklerine dikkati çeken Altunışık, özellikle Türkiye'nin yeni yapı teknolojileri ve dayanıklı yapı tasarımı konusunda önemli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgeleri için doğru bilgi ve eğitimin önemini vurgulayan Altunışık, depremlerin enerjisi ve mekanizmaları hakkında bilgi verdi.
Altunışık, Türkiye'nin depremle mücadelede yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirmesi gerektiğini de kaydetti.
Panelde; Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sayıl, Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Yıldırım da sunum yaptı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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