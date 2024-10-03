Trabzon'da Dijital Mezarlık Sistemi - Son Dakika
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Trabzon'da Dijital Mezarlık Sistemi

Trabzon'da 50 mezarlıkta 36 bin 446 mezar, Mezarlık Bilgi Sistemi ile kaydedildi ve erişime açıldı.

03.10.2024 14:17
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 50 mezarlıkta 36 bin 46 mezarı kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 2024 yılı içerisinde şu ana kadar 8 bin 519 cenaze hizmeti verildiği, Mezarlık Bilgi Sistemi ile önemli bir dijital yenilik getirildiği ifade edildi.

Sistem sayesinde şehirdeki tüm mezarların detaylı şekilde kayıt altına alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden Mezarlık Bilgi Sistemi'ne erişim sağlayarak, vefat eden yakınlarının mezar adresi, mezar yeri fotoğrafı ve diğer bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Mezarlık Bilgi Sistemi'ne şu an için 50 mezarlıkta bulunan 36 bin 446 mezar kayıt edilmiş durumda. Şehir genelindeki tüm mezarların sisteme dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor."

Açıklamada, sistem ile defin aramaları yapmanın yanı sıra günlük vefat bilgilerinin ve cenaze namazlarının hangi camilerde kılınacağı gibi bilgilerin internet üzerinden ulaşılabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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