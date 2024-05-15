Trabzon'da düzenlenen 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika
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Trabzon'da düzenlenen 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sona erdi

Trabzon\'da düzenlenen 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sona erdi

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde Yunanistan ekibi tarafından sahnelenen 'Oidipus Rex' oyunu ile sona eren festivalde, Millet Bahçesi'nde yapılan sinevizyon gösterimi ve Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği danslarla Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı. Festival kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları ve yerli ekipler oyunlarını sergiledi.

15.05.2024 23:51
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Trabzon'da düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde Yunanistan ekibi tarafından "Oidipus Rex" oyunu sahnelendi.

Oyun sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür edip, plaket takdim etti.

Daha sonra Devlet Halk Dansları Topluluğu öncülüğünde Millet Bahçesi'nde sinevizyon gösterimi, sergilenen danslarla Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı.

Gösteri sonunda Uzuner, dans ekiplerine ve katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

2 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları ve yerli ekipler oyunlarını sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da düzenlenen 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sona erdi - Son Dakika

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