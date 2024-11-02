Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Özgür Aksa Platformu, Trabzon'da Filistin için yürüyüş düzenleyerek destek çağrısı yaptı.

02.11.2024 17:46
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Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'nin yüzyıllardır mazlumların yurdu, direnişin simgesi, Filistin topraklarının namusu olarak kalplerinin en kıymetli yerinde olduğunu söyledi.

Arslantürk, İsrail'in soykırım düzeyine ulaşmış saldırılarına devam ettiğini dile getirerek, 1948'den beri halkın sistematik olarak yok edilmek istenildiğini belirtti.

Gazze'de toprağa düşen her canın, Allah yolunda cihad eden her yiğidin, insanların omuzlarında bir hakkının olduğunu ifade eden Arslantürk, "Bu mücadele onların değil, hepimizin mücadelesidir. Gazze'de çarpışan kardeşlerimiz yalnız değil, biz de onların yanında olduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.

Arslantürk, İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunarak, "Vicdan sahibi her bireyin, bu boykotun ne denli önemli olduğunu kavramasını ve harekete geçmesini temenni ediyoruz. Bugün zulme sessiz kalan, destek vermekten kaçınan her bir kişi, her bir kurum, bu zulmün ortağıdır." diye konuştu.

Grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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