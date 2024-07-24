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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca 15 haftadır çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Özellikle çocukların masum yüzlerine düşen gözyaşlarının vicdanlarında onulmaz yara açtığının altını çizen Yılmaz, "Barış sağlanıncaya dek bu meydanlarda, bu sokaklarda, bu şehirlerde Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece burada toplanmakla kalmamalı, elimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz." dedi.

"Özgür Filistin" yazılı kendi yaptıkları davulları çalan çocukların da yer aldığı grup, duanın ardından dağıldı.