Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyen grup adına konuşan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

21.08.2024 20:17
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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyen grup adına konuşan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Bekar, Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'deki direnişin sesi olmaya, kardeşlerimize moral vermeye, onların yalnız olmadığını haykırmaya devam edeceğiz. Bu meydanlarda toplanarak bir avuç masum insanın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler, Gazze'deki kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Onların yaşadığı acıları hissediyor ve mücadelesine ortak oluyoruz. Şu sokakları, meydanları ve caddeleri dolduruyoruz çünkü Gazze'deki çocukların sesi olmak, onların umutlarını diri tutmak istiyoruz."

Boykotları artırarak daha kararlı duracaklarını ifade eden Bekar, "İsrail mallarına ve onların destekçilerine karşı her zamankinden daha kararlı bir boykot uygulayacağız. Hiçbir çocuk, hiçbir anne babanın acı çektiğini görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazze'deki çocukların haykırışı bizim boykotlarımızla yankılanacak. Adalet için, insanlık için, geleceğimiz için bu boykotu sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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