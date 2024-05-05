Trabzon\'da fındık hastalık ve zararlıları ile mücadele toplantısı düzenlendi

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Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından fındıkta hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında "İMECE-2024" adı toplantı gerçekleştirildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'ndeki toplantıda, Trabzon'da 65 bin hektar fındık bahçesi bulunduğunu söyledi.

Dönümde ortalama 60-70 kilogram fındık alındığına dikkati çeken Ergan, "Oysa bu asgari 150-200 kilolara çıkabilir. Bunun için de iyi tarım uygulamalarının yanı sıra hastalık ve zararlılarla bilinçli mücadelenin yapılması gerekiyor. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de tarımda üretimi ve verimi artırmak için belediye bünyesinde oluşturacakları birim ile mücadeleye destek vereceklerini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Yahya Çavdar da kahverengi kokarca ve diğer zararlılarla planlı mücadele için çaba göstereceklerini ve bu tür çalışmalara katkı vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Arsin Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şenol Gürkan da zararlı ile nasıl mücadele yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Üreticilerin katılımı ile gerçekleşen toplantının ardından ücretsiz olarak dağıtılmak üzere zirai ilaçlar ile ilaçlamada kullanılacak ekipman dağıtıldı.