Trabzon'da fırtına faciaya yol açıyordu, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Trabzon'da fırtına faciaya yol açıyordu, güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan fırtına sonucu hastanenin çatısı yola düştü. Bu sırada kaldırımdan yürüyen bir genç kız ölümden döndü. Demir boru park halindeki araca saplanırken, başka bir parça da karayoluna düştü. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtınanın neden olduğu maddi zararlar inceleniyor.

14.05.2024 22:47
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Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da hafta sonu fırtınadan dolayı hastanenin çatısı yola düştü o sırada saniyeler önce kaldırımdan yürüyen genç bir kız ölümden döndü

Çatıdan kopan demir boru park halindeki aracın ön camına ok gibi saplanırken, kopan başka bir parçada otomobile zarar vererek karayoluna düştü

TRABZON - Trabzon'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına şehrin farklı yerlerinde maddi zararlara neden olurken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Numune Kampüsü çatısından kopan malzemelerin karayoluna düşmesi sonucu az kalsın facia yaşanıyordu.

Fırtına nedeniyle hastanenin çatısından kopan demir kalas park halindeki otomobilin ön camına ok gibi saplanırken, sac levhada arka kısmında bulunan otomobilin üzerine çarparak kara yoluna düştü. O sırada olaydan saniyeler önce kaldırımda yürüyen genç bir kız olası faciadan kıl payı kurtulurken, o ana şahit olan çevre sakinleri de büyük bir korku yaşadı.

Numune Kampüsü yakınlarında lokanta işleten Hüseyin Bayram, büyük bir demir borunun aracına ok gibi saplandığını belirterek "Namaz kılıyordum. O ara fırtına devam ediyordu. Numune Hastanesinin çatısı kopma vaziyetindeydi bir gürültüyle oradan büyük bir demir boru arabama isabet etti, yandaki komşunun da arabasına vurdu. Büyük bir afat büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi, mala geldi çok korktuk. O sırada kaldırımdan bir kız çocuğu geçiyordu kalas uçmadan birkaç saniye öncede bir araba geçti. Biraz daha gecikseydi arabaya da vuracaktı. Biz apartman mı yıkılıyor dedik. Arabamızı yaptırdık ilgili yerlere müracaat ettik inşallah masraflarımızı karşılarlar" dedi.

Öte yandan fırtınadan dolayı kopan çatının yapımına başlanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da fırtına faciaya yol açıyordu, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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