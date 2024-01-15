 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men

Trabzon'da yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren 3 araç tespit edildi. Sürücülere toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulanarak ceza puanları düşürüldü ve araçlar trafikten men edildi.

Trabzon\'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men
15.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:09
Abone Ol

Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 3 araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere toplam 19 bin 317 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzon, Çevre, Güvenlik, Ceza, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men - Son Dakika


14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50
Seçil Erzan, mahkeme salonunda 'Gerçek mağdur' diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Son Dakika
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement