14:25 • •
Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.
İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde, 3 araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere toplam 19 bin 317 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Ceza ve Trafikten Men - Son Dakika