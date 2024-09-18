Trabzon\'da Hemşire Serdar Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşire Serdar Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın için görev yaptığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki törene, ailesi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

Usta, 46 yaşındaki Aydın'ın hemşire eşi Derya Aydın'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlıkta defnedildi.

Dün akşam saatlerinde halı sahadaki maçın ardından 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın girişinde fenalaşan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İki çocuk babası Aydın'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.