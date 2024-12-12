Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.
Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da İnşaat Göçüğü: 3 İşçi Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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