Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi

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Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesinde bir alışveriş merkezindeki ABD menşeli kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Hacer Akbulut, Gazze'nin dünyanın gözü önünde yok edildiğini, yapılan soykırımı haykırmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğünü hatırlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Komşumuzun evi yanarken evlerimizde oturabilirmiyiz? Oradaki yangının bize sıçramayacağı garantisini bizlere kim veriyor? Bu savaş bizim de savaşımız. Bugün orada çocukları katledenler yarın bizim çocuklarımıza da ulaşacaklar. Tüm eylemleri ve planlarıyla meydandalar. Sıranın bize de geleceğini daha açık nasıl ifade edebilirler? Bakın bu salt coğrafi yakınlıktan kaynaklı olmayan, tüm insanlığa karşı işlenen örgütlü bir kötülüktür. Dünyada bu tehlikeyi fark eden tüm insanlar ayakta."

Filistin lehine slogan atan gruptakiler, gösteriye aileleriyle katılan çocukların şiir okumasının ardından dağıldı.