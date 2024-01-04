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Trabzon'da kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde S.K. (67) ve S.K'nın (56) evlerinde kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon\'da kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı
04.01.2024 - 11:41,
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Trabzon'da evlerinde kaçak sigara ürettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yomra ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde S.K. (67) ve S.K'nın (56) ev ve eklentilerinde kaçak sigara üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde, dedektör köpeği "Payda"nın da katıldığı aramalarda 910 paket bandrolsüz sigara ve 3 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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