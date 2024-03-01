Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Dolu Makaron, Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Dolu Makaron, Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Ele Geçirildi

Trabzon\'da Kaçakçılık Operasyonu: Dolu Makaron, Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Ele Geçirildi

Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak alkol, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 bin 400 dolu makaron, 14 bin 100 bandrol, 9 şişe alkollü içki ve 4 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

01.03.2024 12:11
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Trabzon'da düzenlenen operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 14 bin 400 dolu makaron, 14 bin 100 bandrol, 9 şişe alkollü içki ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Dolu Makaron, Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu: Dolu Makaron, Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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