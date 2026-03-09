Trabzon'da Kadınlar Eski Kumaşlarla Moda Yaratıyor

Trabzon'da giyim üretim teknolojileri kursunda eğitim alan kadınlar, eski kumaşları kullanarak özgün tasarımlı şık kıyafetler üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi işbirliğince "Geçici Trendlere Değil, Kalıcı Değerlere Dokunalım Projesi" hayata geçirildi.

Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde giyim üretim teknolojileri kursunda eğitim alan 20 kadın, kullanmadıkları ya da çevrelerinden temin ettikleri kumaş parçalarını işleyerek özgün tasarımlarla yeni kıyafetlere dönüştürüyor.

Usta öğretici Reyhan Yalçın, AA muhabirine, 20 yıllık meslek hayatında tekstil atıklarından oluşan kumaşların özelliklerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Yalçın, kursiyerlere kumaşların özelliklerini anlattıklarını ve hazırladıkları proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Organik, ileri dönüşümlü kıyafet tasarlamayı düşündük. Çünkü moda sektörünün ucu bucağı yok. Sürekli yeni trendler, yeni kıyafetler ve ucuz maliyetli sentetiğe çok fazla önem verilen bir sektör haline geldi. Biz de bunu en aza indirmeyi hedefledik." diye konuştu.

Eski kotlar ve koltuk döşemelerinden yeni kıyafetler tasarladıklarını dile getiren Yalçın, moda akımına kapılmadan, yıllarca giyebilecek kıyafet oluşturarak yeni nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

Yalçın, kursiyerleri bilinçlendirmek amacıyla alanında uzman kişilerin katılımıyla seminerler düzenlediklerine değinerek, tekstil atıklarının suya, doğaya, çevreye ve iklime olan zararlarını da öğrenme ve öğretme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kursiyerlerin eskimiş kıyafetleri ve kumaşları kullandıklarına işaret eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski koltuk döşemelerimizi kullandık. Organik olanları tercih ediyoruz. Çok şık ceketler yaptık. Görüldüğü zaman 'yok öyle bir şey, olamaz' denilen ürünler yaptık. Model seçiminde daha düz, daha yavaş, moda tabiriyle kullandığımız bir elbiseyi bir aksesuarla gece kıyafetine de dönüştürebiliriz. Bir fularla gündüz spora giyebileceğimiz tarzda, çok fonksiyonlu olacak şekilde üretimler yaptık."

Projenin mayısta sona ereceğini dile getiren Yalçın, sergi ve defileyle kursiyerlerin ürünlerini beğeniye sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

15 yıldır saklanan koltuk döşemesi cekete dönüştü

Kursiyerlerden Demet Genç ise geri dönüşüme günlük hayatında da önem verdiğini belirterek, proje kapsamında da sakladığı koltuk döşemesini yeniden düzenleyerek ceket haline dönüştürdüğünü ifade etti.

Genç, çok sevdiği döşemeyi nakış ve boncuklarla süslediğini anlatarak, "15 yıldır kumaşı saklıyorum. Çok sevdiğim bir desendi, kıyamadığım için atmamıştım. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Kenarda bekliyordu, hocama gösterdim. Böyle bir fikir geldi, projeye çok uygundu ve öyle değerlendirdik." dedi.

"El becerimizle gayet iyi şeyler çıkarıyoruz"

Hacer Demirci de yöresel el sanatlarından kaytan işlediğini ve bu kültürün gelecek nesillere aktarmak için eski kumaşlarla birleştirdiğini belirtti.

Demirci, organik kumaşlarla kaytanı buluşturarak çantaya dönüştürdüğünü ifade ederek, "Bunları artık kıyafetlerde görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Eski ceket ve kotlardan mont yaptığını dile getiren Burcu Odabaş ise "Gayet güzel kışlık mont hazırladım. Şunu anladım ki dönüşümler bizler için ideal bir duruma geliyor. Yeni bir ürün almaktansa kendi el becerimizle gayet iyi şeyler çıkarıyoruz. Her gören 'nerden aldın?' sorusunu yöneltiyor. Ama ben kendim üreterek yaptığımı söyleyince herkes çok şaşırıyor." ifadelerini kullandı.