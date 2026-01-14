Ortahisar'da Kalandar Coşkusu

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'un köklü gelenekleri arasında yer alan "Kalandar Gecesi" kutlamalarına katıldı. Eşi Tuba Kaya ile birlikte vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Kaya, "Kalandar geleneği, bu toprakların kadimden beri süregelen çok önemli bir kültürel mirasıdır. Bu güzel kültürü yaşatmak için her yıl bir festival havasında Kalandar'ı kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede kutlanan ve Rumi takvime göre yılbaşı olarak kabul edilen Kalandar gecesi, Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Ortahisar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve kadın dernekleri iş birliğinde düzenlenen kutlamalara, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Alper Öztürk, Ernul Arslan ve Özer İskender, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, belediye birim müdürleri ve Trabzon halkı katıldı.

Lokma ikram edildi

Meydan Parkı'nda düzenlenen gecede tiyatro grupları tarafından kostümlerle mani söyleme, çente atma, kız isteme, karakoncoloz temsilleri yapıldı. Katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynayarak yeni yılın gelişini kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya da eşi Tuba Kaya ile birlikte horon halkasına girerek coşkuya ortak oldu. Kutlamalarda Ortahisar Belediyesi, Kalandar geleneğine uygun olarak meyve ve lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

"Festival havasına büründürerek Kalandar'ı kutlayacağız"

Kalandar'ın kültürel bir miras olduğunu belirten Başkan Kaya, Kalandar geleneğinin kadimden beri süregelen bu toprakların çok önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Kalandar kutlamalarının yaşatılmasının kentin kültürel mirasının yaşatılması açısından önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Biz çocukken komşularımıza çanta atardık, yüzünü boyayanlar olurdu, renkli kıyafetler giyilirdi. Yaptığımız o çok güzel kutlamalar uzun zamandır unutulmuştu. İki yıl önce Belediye Başkanı olduğumuz dönemde, bu güzel kültürü yaşatmak için Kalandar kutlamaları yapacağımızı söylemiştik. Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon Ticaret Sanayi Odamız ve derneklerle ele ele vererek bu geleneği yaşatalım istedik. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak bir festival havasına büründürerek Kalandar'ı kutlayacağız" diye konuştu.

"Hepinizin Kalandar'ı kutlu olsun"

Başkan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalandar yeni yıl kutlamasıdır. Yeni yıla girerken ben de dilek ve temennilerimi söylemek istiyorum. 2026 yılının bolluk ve bereket yılı olmasını, ülkemizde adalet ve kardeşlik yılı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bu şehrin evladı, bu kentin yetiştirdiği Ekrem İmamoğlu Başkanımız ve diğer Belediye Başkanı arkadaşlarımız Silivri zindanında tutsak bulunuyor. Onlar için adalet diliyorum. Belediye başkanı arkadaşlarımız yasalar doğrultusunda tutuksuz yargılanmasını ve adaletin bir an önce tecelli etmesini diliyorum. Hepinize bu yeni yılda ailenizle, sevdiklerinizle mutluluklar diliyorum. Ülkemizde ve dünyada huzur, barış, kardeşlik hakim, soframızda bereket olsun. Hepinizin Kalandar'ı kutlu olsun."