Trabzon\'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

TRABZON'da trafik levhası direğine çarpan minibüsün sürücüsü Enes Kınalı (19) hayatını kaybetti, yanındaki babası İsmail Kınalı yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giderken Enes Kınalı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarptı. Kazada Enes Kınalı ve yanındaki babası İsmail Kınalı araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enes Kınalı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Kınalı, bugün Araklı ilçesinin Yoncalı Mahallesi'nde cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.