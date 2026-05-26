Trabzon'da Kurban Bayramı Güvenliği

Trabzon'da, Kurban Bayramı boyunca 3 bin 868 güvenlik personeli sahada olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları, uykusuz şekilde yola çıkmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Bayram boyunca 2 bin 50 polis, 1532 jandarma ve 286 sahil güvenlik personelinin görev yapacağı belirtilen açıklamada, "Görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı huzur ve sağlık içerisinde geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.