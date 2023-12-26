 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Trabzon'da yaşanan olayda, Kuveytli turisti darbeden ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen Tunahan Hardaloğlu hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, turistin uzlaşmayı kabul etmediği ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Trabzon\'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi
26.12.2023 - 19:23,
Abone Ol

Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ortahisar ilçesinde, 16 Eylül'de kent meydanında iki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayarak aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı Muhammed Ram Alajmi'yi yere düşürerek yaralayan ve tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen sanık Tunahan Hardaloğlu (23) hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması nedeniyle önce uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada Kuveytli turistin uzlaşmayı kabul etmeyerek sanığın cezalandırılmasını istediğine yer verildi.

İddianamede, sanığın "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Kent meydanında 16 Eylül'de, iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan Hardaloğlu, olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştü. Yaralanan turist hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzon, turist, Kuveyt, Eylül, Ceza, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika


20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi

Son Dakika
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement