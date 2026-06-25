Trabzon'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Trabzon'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon\'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
25.06.2026 12:29
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Ortahisar Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni yapıldı, öğrencilere plaketler verildi.

Trabzon'da, Ortahisar Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Müdür Murat Bozlar, okulun bahçesindeki törende, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki eğitim ve yaşamlarında başarılar diledi.

Programda Müzik Öğretmeni Selen Boz Akyaz ile okul birincisi Hilal Öztürk de konuşma yaptı.

Törende dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Mezuniyet programı kapsamında ayrıca Görsel Sanatlar Öğretmenleri Meltem ve Tülay Doğan tarafından hazırlanan yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bayrak ve flama devir teslim töreninin ardından müzik programıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Velilerin de ilgi gösterdiği tören, öğrencilerin gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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