Trabzon'da Misafir Öğrenci Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Misafir Öğrenci Buluşması

23.05.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 ülkeden öğrenciler Trabzon'da bir araya geldi, kültürlerini tanıttılar.

Trabzon'da, "14. Misafir Öğrenci Buluşması" 61 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye'de 360 binin üzerinde misafir öğrencinin eğitim aldığını belirterek, öğrencilerin ülkelerine Türkiye sevgisiyle gideceklerini aktardı.

Çuvalcı, KTÜ'de 2 bin 100 misafir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Ülkelerine gittiklerinde bizi gururla temsil edecekler, hayırla anacaklar." dedi.

Trabzon Göç İdaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın ise etkinliğin şehrin kültürüyle misafir öğrencilerin bütünleşmesi anlamında bir fırsat olduğunu aktardı.

Uluslararası Misafir Öğrenciler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Kocaman da "Türkiye'de eğitim alan misafir öğrencilerin yarınların dünyasının inşasında bizlerin medarı iftiharı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Trabzon, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Misafir Öğrenci Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:00:47. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Misafir Öğrenci Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.