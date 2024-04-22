Trabzon\'da nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.