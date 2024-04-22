Trabzon'da nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı

Trabzon\'da nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yusuf Aslan tarafından evinin camına çarpan bitkin haldeki kuş, Aslan tarafından evine alınarak su ve yiyecek verildi. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler kuşu teslim aldı ve tedavi edecek. Tedavinin ardından kuş doğaya salınacak.

22.04.2024 14:04
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Trabzon Üniversitesinde memur olarak çalışan Yusuf Aslan, dün gece saatlerinde evinin camına çarpan balaban kuşunu bitkin halde buldu.

Kuşu evine alarak su ve yiyecek veren Aslan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Aslan'dan teslim aldı.

Genelde sulak alanlarda yaşayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş, yapılacak tedavinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

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