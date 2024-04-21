Trabzon'da ormanda uçuruma yuvarlanan yaşlı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da ormanda uçuruma yuvarlanan yaşlı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Trabzon\'da ormanda uçuruma yuvarlanan yaşlı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alanda çalışırken uçuruma yuvarlanan 77 yaşındaki kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla kaldırma istasyonu kurarak yaşlı kişiyi sedye yardımıyla kurtardı.

21.04.2024 21:58
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Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alanda çalışırken uçuruma yuvarlanan 77 yaşındaki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esiroğlu Mahallesi Yeniköy Küme Evleri mevkiinde bulunan ormanlık alanda çalışan C.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, halatla kaldırma istasyonu kurarak, C.A'yı bulunduğu yerden sedye yardımı ile kurtardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da ormanda uçuruma yuvarlanan yaşlı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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