Trabzon'da Özel Bakım Merkezleri Hizmete Açıldı

25.03.2026 15:26
Trabzon'da 4 özel bakım merkezi, engelli bireylere sosyal hizmet sunuyor, evde bakım yardımı sağlıyor.

Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki 4 özel bakım merkezinde vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da müdürlüğe bağlı 4 özel bakım merkezinin faaliyet gösterdiği vurgulanarak, "Müdürlüğümüz denetiminde hizmet veren bu bakım merkezlerimiz alanında ihtisaslaşmış olup 2'si ruhsal, 1'i zihinsel, 1'i de fiziksel engeli bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 307 kişilik 4 kuruluşun tam kapasite hizmet verdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, engelli bireylerin aile yanından ayrılmadan, gün boyu güvenli bir ortamda sosyal, fiziksel ve zihinsel aktivitelerle yaşam kalitelerini artırmayı, aynı zamanda bakım veren aile bireylerine zaman yaratarak destek olmayı amaçlayan sosyal hizmet kuruluşu olup mevcut durumda 165 engellimize hizmet vermektedir. Bu hizmetten yararlanan engellilerimizden 46'sı aynı zamanda evde bakım yardımı hizmetinden de yararlanmaktadır."

Bakanlık tarafından engelli ve engellinin bakımından sorumlu kişilere Evde Bakım Yardımı Hizmeti sağlandığının da altı çizilen açıklamada, mevcut durumda İl Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 161 kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakım merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında engelli bireylere ve ailelerine bilgi aktarıldığı da kaydedildi.??

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
