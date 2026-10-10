Trabzon'da palamut bolluğu sürüyor, 1 kilogramlık tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika
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Trabzon'da palamut bolluğu sürüyor, 1 kilogramlık tanesi 100 liradan satılıyor

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Trabzon\'da palamut bolluğu sürüyor, 1 kilogramlık tanesi 100 liradan satılıyor
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15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi; Trabzon Balıkçılar Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor, 1 kilogramlık palamutun tanesi 100 lira. Balıkçılar bolluğun 2,5 ay sürebileceğini tahmin ediyor; tezgahlarda hamsi 100, istavrit 250 liradan satılıyor.

TRABZON'da tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık palamut olurken, diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı. Av sezonunun bereketli geçtiği Trabzon Balıkçılar Hali'nde; hamsi kilosu 100, istavrit 250, mezgit 150, çupra 300, levrek ve sargan 500, somon da 350 liradan satışa sunulurken, tanesi 100 lira olan 1 kilogramlık palamutlar da tezgahlardaki yerini korudu.

'KARADENİZ HALKI BU SENE BALIĞA DOYACAK'

Balıkçı Turgay Memiş, bolluğun uzun süreceğini ifade ederek, "Bundan 12 yıl önce böyle bir palamut patlaması olmuştu. 12 yılın ardından aynı şey görüldü. Tonlarca palamut geliyor. 50-100 lira arasında fiyatları değişiyor. Bunun yanında hamsi, mezgit, istavrit de geliyor. Karadeniz halkı bu sene balığa doyacak. Bu bolluk 2,5 ay kadar daha sürecektir diye tahmin ediyorum. Palamudun olduğu yerde hamsi olmuyor. Hamsi Ege tarafından İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da bu sene palamut yok. Buradan oraya palamut, oradan buraya da hamsi geliyor" dedi.

'PALAMUT YAĞLANDI VE LEZZETLENDİ'

Balıkçı Can Taşçı, yağlanan palamudun lezzetlendiğini belirterek, "Bu sene palamut bereketiyle geldi ve bol oldu. Balıklarımız taze oluyor. Herkes alıp tüketiyor. Kasım sonlarında hamsi de gelmeye başlar diye düşünüyoruz. Balık şahane lezzetli. Tepside balık, ızgarada balık derken her çeşidi Trabzon'da tüketiliyor. Herkes tuzladığı palamudu buzluğuna atıyor. Yağlandı ve 1 kilograma yaklaştı. Lezzetli de oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
TrabzonEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da palamut bolluğu sürüyor, 1 kilogramlık tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika
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