Trabzon'da Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
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Trabzon'da Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Trabzon\'da Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi fırınlar, ramazanın ilk iftarında pide almak için sıraya giren vatandaşlarla yoğunluk yaşadı. Ramazan ayında kurulan sofraların baş köşesinde yer alan pide, iftar vaktine kısa süre kala kuyruğa girip dakikalarca beklemeye değecek lezzetiyle biliniyor. Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor. Odun ateşiyle yakılan taş fırınlarda isteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, ortalama 45 dakikada pişiyor. Pazarkapı Mahallesi'nde 1920 yılında Halil Akıntürk tarafından açılan ve kentin en eski işletmelerinden biri olan 'Rüştü'nün Fırını'nda çalışanlar, her yıl olduğu gibi bu ramazan da pide mesaisine başladı. Vatandaşlar, aynı bölgedeki farklı tarihi fırınlarda üretilen pidelerden alabilmek için öğle saatlerinden itibaren iftar vaktine kadar yoğunluk oluşturdu. Pide alabilmek için sıraya girenlerden Murat Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayının ilk iftarında alınacak pide için birkaç gün öncesinden aile içerisinde sohbetlerin yapıldığını söyledi. İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle buruk bir ramazan geçirdiklerini aktaran Yılmaz, 'Pidemizi almaya geldik ama bu yıl ramazan ayımız biraz buruk geçiyor. Filistin'deki evlatlarımızın, annelerin ve mazlumların öldürülmesi bizi yıkıyor.' diye konuştu. Şeref Tunç ise Samsun'dan Trabzon'a misafir olarak geldiğini ifade etti. Ramazan ayında pidenin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tunç, 'Orucumuzu burada açacağız inşallah. Herkes pide sırasında, biz de fırından çıkacak sıcak pideleri bekliyoruz. Herkese iyi ramazanlar diliyorum.' dedi.

11.03.2024 19:37
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi fırınlar, ramazanın ilk iftarında pide almak için sıraya giren vatandaşlarla yoğunluk yaşadı.

Ramazan ayında kurulan sofraların baş köşesinde yer alan pide, iftar vaktine kısa süre kala kuyruğa girip dakikalarca beklemeye değecek lezzetiyle biliniyor.

Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor.

Odun ateşiyle yakılan taş fırınlarda isteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, ortalama 45 dakikada pişiyor.

Pazarkapı Mahallesi'nde 1920 yılında Halil Akıntürk tarafından açılan ve kentin en eski işletmelerinden biri olan "Rüştü'nün Fırını"nda çalışanlar, her yıl olduğu gibi bu ramazan da pide mesaisine başladı.

Vatandaşlar, aynı bölgedeki farklı tarihi fırınlarda üretilen pidelerden alabilmek için öğle saatlerinden itibaren iftar vaktine kadar yoğunluk oluşturdu.

Pide alabilmek için sıraya girenlerden Murat Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayının ilk iftarında alınacak pide için birkaç gün öncesinden aile içerisinde sohbetlerin yapıldığını söyledi.

İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle buruk bir ramazan geçirdiklerini aktaran Yılmaz, "Pidemizi almaya geldik ama bu yıl ramazan ayımız biraz buruk geçiyor. Filistin'deki evlatlarımızın, annelerin ve mazlumların öldürülmesi bizi yıkıyor." diye konuştu.

Şeref Tunç ise Samsun'dan Trabzon'a misafir olarak geldiğini ifade etti.

Ramazan ayında pidenin kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tunç, "Orucumuzu burada açacağız inşallah. Herkes pide sırasında, biz de fırından çıkacak sıcak pideleri bekliyoruz. Herkese iyi ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Murat Yılmaz, Ortahisar, Filistin, Trabzon, İsrail, Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika

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