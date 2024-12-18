Trabzon'da Sağlık Yönetimi Paneli - Son Dakika
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Trabzon'da Sağlık Yönetimi Paneli

Trabzon'da sağlık yönetiminin 61. yılı etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi, sağlık sistemi değerlendirildi.

18.12.2024 16:19
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Trabzon'da, sağlık yönetiminin 61. yılı etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi" konulu panel gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, 18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen panelde, Türkiye'nin güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu söyledi.

Geçmişte sağlıkta çok büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Öter, "Günümüzde ise 'Yarın randevu alamadık' diye şikayet ettiğimiz bir döneme girdik." dedi.

Sağlık sistemindeki yeniliklere değinen Öter, her 4 bin kişiye 1 aile hekimi düştüğünü ifade etti.

Türkiye'deki sağlık sisteminin Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu dile getiren Öter, "İyi durumdayız ama daha da iyi duruma nasıl getirebiliriz, vatandaşımıza nasıl daha etkili hizmet sunabiliriz onun da tartışmasını yapmamız lazım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise Türkiye'de, dünyaya marka değeri olarak gösterilen bir sağlık sisteminden bahsedildiğini anlattı.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz de sağlığın insan hayatının vazgeçilmez bir ögesi olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık yönetimi ise bu hayati önemin sürdürülebilirliği için temel bir disiplindir. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi yalnızca tıbbi gelişmelerle değil, aynı zamanda doğru yönetim parçalarıyla mümkün olmaktadır. Sağlık yönetimi insan kaynağından finansmana, altyapıdan dijitalleşmeye kadar çok boyutlu bir vizyonla ilişkilidir. Ülkemiz sağlık yönetiminin tüm bileşenleri dünyada rekabet edebilen güçlü bir sisteme dönüşmüş durumdadır. Biz bu sistemin gücünü pandemi döneminde ülkemizde gördük. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman ne kadar tecrübeye sahip olduğumuzu, ülkemizin sağlık alanında ne kadar güçlü olduğunu gördük."

KTÜ ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen panelde, geçmiş yıllarda kentteki sağlık kurumlarında görevli yöneticiler konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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