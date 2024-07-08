Trabzon'da Sağlıkçılara Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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Trabzon'da Sağlıkçılara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor olan Mehmet Yıldırım'ın hasta ve yakını tarafından darbedilmesine tepki gösteren sağlıkçılar, hastane önünde toplandı. Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet yasası çıkarılmasını talep etti. Açıklamanın ardından sağlık çalışanları dağıldı.

08.07.2024 13:57
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Trabzon'da sağlıkçılar, Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor olan Mehmet Yıldırım'ın 5 Temmuz'da tedavi ettiği hasta ve yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına açıklama yapan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, geçmiş yıllarda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı.

Duman, sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını belirterek, "5 Temmuz akşamı darbedilen Mehmet Yıldırım arkadaşımız için, ondan yaklaşık 3 hafta önce Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde Dr. Ömer Bey'e yapılan saldırı için buradayız. Bütün bunların sebeplerinin çok iyi irdelenmesi ve çözüm önerilerinin mutlaka etkin şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kendilerine yapılan şeyin haksızlık olduğunu dile getiren Duman, "Bizi daha da üzen, şiddeti oluşturan kişilerin daha sonra dışarıda serbestçe geziyor olmaları. Bunun için etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz. Sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Duman, Dr. Mehmet Yıldırım'a yönelik darp olayının kayıtlarını izleyip izlemediğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Şiddete uğrayan arkadaşımızı ziyaret ettim. Sözlü şiddetle beraber olay hastane poliklinik odasında başlıyor. Uygunsuz bir talep sonrasında kişi, taleplerini hakaretlere varacak şekilde dile getiriyor. Arkadaşımız peşinden gidiyor ve hasta yakınının ona hızla saldırdığını görünce ona müdahale ediyor. Bunun sonucunda olaylar yaşanıyor. Sözlü şiddetle başlayıp fiili şiddete ulaşan bir sonuç oluşmuştur."

Bütün kamu çalışanlarıyla eşit olmak istediklerini dile getiren Duman, "Bu bir kamu davasıdır çünkü kamu hizmeti alıkonulmuştur, olaydan sonra gelen hastalar hizmet alamamıştır. Bizler bu topraklarda yetiştik. Bizi yetiştiren anne babalar, bu ülkeye hizmet edelim diye yetiştirdiler. Burada hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Hekim Birliği Sendikası İl Temsilcisi Hüseyin Ak ise sağlık sistemini düzelterek yurt dışına beyin göçünü önleyip sağlık profesyonellerinin ülkeye hizmet etmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından basın açıklamasına katılan sağlık çalışanları dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Sağlıkçılara Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Sağlıkçılara Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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