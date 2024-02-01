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Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı

Trabzon\'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sahipsiz köpek, Yakup Keleş'in bacağını ısırdı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Keleş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.02.2024 12:39
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Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen Yakup Keleş'in (74) bacağını ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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