Trabzon\'da sahte içki ve tütün ürünleri operasyonu: 2 gözaltı

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Trabzon'da sahte içki ve tütün ürünlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tonya Emniyet Amirliğince ilçede 2 kişinin ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Aramada 4,3 litre sahte alkol, 3 bin 360'ı dolu, 27 bin 700'ü de boş makaron ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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