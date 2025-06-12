Trabzon'da Sanat Sokaklara Taşınıyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da sanatın sadece salonlarda değil şehrin sokaklarında da yapılması gerektiğini belirterek, "Etkinlikler illa belli salonlarda olacak diye bir kayıt yok. Sanatımızı ve sanatçımızı sadece salonlara hapsolmaktan kurtarmamız lazım" dedi.

Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin desteğiyle Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri'nin açılışına katıldı. Trabzon Sanatevi'ndeki Salon Garaj'da gerçekleştirilen açılışa Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Sanatevi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Taç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kaya, 15 yıldır yapılan sanat günlerinin bir marka haline getirdiğine dikkati çekerek, etkinliklerle Trabzon'un sanata doyacağını söyledi. Trabzon'un bir sanat ve sanatçı kenti olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Etkinlikler illa belli salonlarda olacak diye bir kayıt yok"

"Ancak bu kimliğimizi yeterince yansıtabiliyor muyuz, bu tartışmalı bir konu… Bunun birçok bahanesi de var aslında. Kendi değerlendirmelerimizde hep salon eksiklerinden bahsediyoruz. Bence sanatın bahanesi olmaz. Sanat her alanda icra edilebilecek bir faaliyettir. Belediye Başkanı seçildiğim gün de ifade etmiştim, bugün de söylüyorum; bizler sadece salonlarda yapılan sanatı değil, şehrin sokaklarını da sanat evlerine dönüştürebilecek faaliyetleri planlamamız lazım. O kadar güzel sokaklarımız, parklarımız var ki… Etkinlikler illa belli salonlarda olacak diye bir kayıt yok. Uzun Sokak'tan, Maraş Caddesi'nden müzik tınılarının yükseldiği, belli köşelerde resim sergilerinin yapıldığı bir şehir özleminden bahsediyorum. Bunu başarabilirsek, çok doğru bir yolda yürümüş oluruz. Sanatımızı ve sanatçımızı sadece salonlara hapsolmaktan kurtarmamız lazım. Erdoğdu'da bir parkta, bir resim çekilişi, bir şiir dinletisi yapabilmeliyiz. Hiç buraları açılmadı. Hep belli yerlerde bu tür organizasyonları yaptık. Aslında bunu da ciddi anlamda değerlendirmek ve kentin her bir köşesini, sanatseverlerin buluşma noktası, sanat faaliyetlerinin yapıldığı noktalar haline getirebilmeliyiz. Bunun özlemini yaşadığımı ifade etmek isterim."

Trabzon'da sanat faaliyetlerinin yapılacağı bir salon ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Trabzon'umuzun tarihine, geçmişine, o kadim kültürüne yakışır salonları şehrimize kazandıracağız"

"Salon konusu, tartışmasız şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Kendisinin bu konuda inisiyatif alacağına dair verdiği sözler oldu. Keza bizim de verdiğimiz sözler var. Trabzon'umuzun tarihine, geçmişine, o kadim kültürüne yakışır salonları şehrimize kazandırmak, yerel yönetimler olarak bizim boynumuzun borcudur. Bundan da asla imtina etmeyeceğiz. İnşallah bu görev süremiz içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ve sanat camiamızla, el birliğiyle Trabzon'umuza bir resim heykel müzesi, bir kültür sanat merkezi ve benzeri alanlar, salonlar kazandıracağız. Bu konuda, her alanda olduğu gibi, hep birlikte inisiyatif alacağız, hep birlikte yol yürüyeceğiz. Dayanışma içinde olacağız ve bu dayanışmayla da ihtiyaçlarınızı hep birlikte gidereceğiz. Biz varız, yanınızdayız. Bunu biliyorsunuz, söylememize gerek yok. 15. Uluslararası Sanat Günleri etkinliğinin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

15. Uluslararası Sanat Günleri, kent içinden, kent dışından ve başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışından konuk sanatçılarla sanatseverleri bir araya getiriyor. Sanat günlerine; sahne sanatları, görsel sanatlar, yazım sanatı, atölye çalışmaları ve el sanatları alanlarında önemli isimler katılıyor.