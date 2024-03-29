Trabzon\'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Uğurevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı ve E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.