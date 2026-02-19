Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Trabzon\'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
19.02.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Trabzon'da "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tahir Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen programda, ramazanın ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Ramazanın sabrın, şükrün, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olduğunu anlatan Şahin, "Bu akşam kurduğumuz sofra necip milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, vefa duygusunun ve kadirşinaslığının en anlamlı tezahürüdür. Bu aziz vatan dualarla alınmış, imanla korunmuş, şehit kanıyla sulanmış mukaddes bir emanettir." ifadelerini kullandı.

Gazilerin bu milletin yaşayan destanları olduğuna dikkati çeken Şahin, "Taşıdığınız her yara izi bu millet için bir onur madalyasıdır. Sizler, gelecek nesillere bırakılmış birer gurur vesikasısınız. Bizlere düşen en büyük sorumluluk onların hatırasına layık olmak, emanetlerine sahip çıkmak ve bu aziz vatanı daha güçlü yarınlara taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin'in eşi Cansel Şahin'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Çaykara ilçesinde de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı organize edildi.

Kaymakam Ali Sapmaz, Uzungöl'deki bir işletmede yapılan programda, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşmaktan dolayı onur duyduğunu kaydetti.

Programa, Belediye Başkanı Hanefi Tok ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:53:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.