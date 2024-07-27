Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilen yolların yanı sıra vatandaşların mağduriyeti de giderildi. Ekipler, olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle çalışmaktadır.

27.07.2024 18:35
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Arsin ilçesine bağlı Atayurt, Işıklı, Örnek ve Yolüstü mahallelerinin yolları ile tarihi Santa Harabeleri yolu ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Arsin'in yanı sıra Yomra ve Araklı'da da bazı mahalle yollarında yaşanan heyelanlara müdahale eden belediye ekiplerince vatandaşların mağduriyeti giderildi.

Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika

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